Lluvia de estrenos en la cadena ABC

La cadena ABC presenta una parrilla llena de estrenos de lo más variado, con dramas sobrenaturales, musicales y comedias familiares en las que veremos caras tan reconocibles como Terry O'Quinn ('Lost') o Hayden Panettiere ('Heroes').

La primera en llegar es 'The Neighbors', que se estrena el próximo 26 de septiembre. La historia se centra en una familia, los Weaver, formada por el matrimonio Debbie (Jami Gertz), Marty (Lenny Venito) y sus tres hijos y que tras mudarse a la zona de Hidden Hills, descubrirán que sus vecinos son extraterrestre del planeta Zabvron. Los "Zabvronianos" llevan diez años en la Tierra esperando órdenes de su planeta y los Weavers, con los que tienen muchas más cosas en común de lo que parece, son los primeros terrestres con los que se relacionan. El reparto lo completan Simon Templeman, Toks Olagundoye, Tim Jo, Isabella Cramp, Clara Mamet, Ian Patrick y Max Charles.







Al día siguiente, la ABC se sumerge en el fondo del mar con la serie 'Last Resort'. Los miembros de la tripulación del submarino El Colorado, reciben la orden de disparar un misil en las costas de Pakistán. Pero ante la negativa del capitán Marcus Chaplin (Andre Braugher) y su tripulación, se convertirán en "el enemigo" y El Colorado será bombardeado por el gobierno estadounidense. Tan solo unos pocos de sus tripulantes lograrán sobrevivir y, liderados por Chaplin, tendrán que comenzar una nueva vida en una isla desierta y luchar por mantenerse con vida. Además, intentarán crear una nueva sociedad y encontrar una forma de regresar a casa con sus familiares. ¿Quién se sube al carro submarino?







LA VUELTA DE TERRY O'QUINN A LA PEQUEÑA PANTALLA

Fuerzas sobrenaturales, el bien y el mal y Terry O'Quinn (John Locke en 'Lost'). Pero, tranquilos, no hay islas ni aviones. El próximo 30 de septiembre se estrena '666 Park Avenue', una serie de misterio centrada en un edifico de apartamentos en el Upper East Side de Manhattan, que está maldito. El edificio está regentado por Gavin Doran (Terry O'Quinn) y su esposa Olivia (Vanessa Williams). Una joven pareja de recién casados formada por Jane Van Veen (Rachael Taylor) y Henry Martin (Dave Annable) llegarán a estos apartamentos para hacerse cargo de su gestión pero, lo que ambos desconocen, es que en ese edificio suceden todo tipo de fenomenos paranormales.





'NASHVILLE' PONE MÚSICA A LA PARRILLA DE ABC

El próximo 10 de octubre llega 'Nashville' a la cadena ABC, un drama enfocado en la escena musical de la ciudad de Nashville. La leyenda del country Rayna James (Connie Britton) ha tenido una larga carrera que muchos envidian, pero ahora está empezando a caer. Aunque sus fans siguen haciendo cola para que les firmen los autógrafos, ya no llena estadios como antes. Por ello, su discográfica planea una gira de Rayna con una estrella emergente como es Juliette Barnes (Hayden Panettiere), la nueva sensación de la música country. Pero esta unión pronto se convertirá en un arma de doble filo para ambas partes.







En 'Malibu Country' Reba Gallagher (Reba McEntire), descubre que su marido, una leyenda del country, le engaña y se ha gastado parte de los ahorros que tenían en común. Decide divorciarse, coger la maleta y a sus tres hijos y marcharse a Malibú a vivir con su madre y empezar de cero. Además, intentará por todos los medios, relanzar su carrera musical. No obstante, los sueños e intenciones no siempre son tan sencillos de conseguir...







Varias series que se han quedado en el cajón a la espera de su futuro estreno. Son las ficciones 'Zero Hour', 'Red Widow' y 'Mistresses', que la ABC presentó en los UpFronts del pasado mes de mayo. Según ha anunciado la cadena se verán más adelante, en la midseason junto a los estrenos de 'How to Live With your Parents' y 'Family Tools'.



EL BAÚL DE LOS RECUERDOS SE ABRE

Además de todos estos estrenos, la cadena ABC se ha convertido en una veterana de series de éxito como 'Modern Family', 'Anatomía de Grey', 'Once Upon a Time' y 'Revenge'. Los Pritchett aumentarán su familia y vuelven a la cadena ABC con el estreno de la cuarta temporada de 'Modern Family' el miércoles 26 de septiembre; 'Anatomía de Grey' hará lo propio un día después con su novena temporada; El plato fuerte llega el 30 de septiembre con 'Once upon a time' y 'Revenge', las dos sensaciones de la pasada temporada, que estrenan su segunda temporada.



'Revenge' y 'Once Upon a Time' estrenan su segunda temporada

El 30 de septiembre está destinado a ser un gran día para la cadena ABC con los estrenos de 'Once Upon a Time' y 'Revenge'.



Tras terminar con una primera temporada que dejó abiertos muchos interrogantes, 'Once Upon a Time' vuelve a la carga con su segunda temporada. La serie protagonizada por Jennifer Morrison, muy pronto llegará a España con Antena 3.



Por otro lado, la venganza es un plato que se sirve frío y Emily Thorne lo sabe muy bien. La serie protagonizada por la actriz Emily VanCamp, se estrena justo después de 'Once Upon a Time'.