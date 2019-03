Estas son las series más caras de todos los tiempos

En séptima posición se encuentra la serie de ciencia ficción 'Sense8' con un coste de 9 millones de dólares por episodio. La serie de las hermanas Wachowski se estrenó en 2015 en Netflix y entre sus actores destaca el español Miguel Ángel Silvestre.

A continuación se encuentran en la lista dos series de HBO, 'Roma' y 'Juego de Tronos' con un presupuesto por episodio de 10 millones de dolares por capítulo. La primera tuvo que ser cancelada en la segunda temporada debido a sus altos costes de producción, sin embargo 'Juego de Tronos' estrenará su séptima temporada el próximo mes de julio.

En cuarta posición se encuentra 'Friends'. Estrenada en 1994 por la cadena NBC tuvo un coste de 10 millones por capítulo. En este caso no fueron los costes de producción los que la han llevado a ser una de las series más caras de la historia, si no los elevados salarios de sus actores, que fue de un millón de dolares por capítulo.

'Urgencias' con un presupuesto de 13 millones de dolares por episodio, ocupa el número 3 de este ránking. La serie médica que dio fama a George Clooney como el doctor Doug Ross, estuvo catorce temporadas en antena.

En segunda posición se encuentra la serie de Netflix: 'The Get Down' esta ficción ambientada en el barrio de South Bronx a finales de los 70, cuenta con un presupuesto de 120 millones de dólares.

Por último el puesto número uno lo ocupa 'The Crown'. Esta serie de drama creada por Peter Morgan cuenta con un presupuesto de 130 millones de dólares. La serie emitida en Netflix está basada en el reinado de la Reina Isabel II y en 2016 recibió el premio Globo de Oro a la mejor serie. Según TIME, está ficción es la más cara de la historia.