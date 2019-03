Lista completa de los nominados a los SAG Awards 2019 en las categorías de televisión

Mejor actor de una película para televisión o miniserie

Antonio Banderas 'Genius'

Darren Criss 'American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace'

Hugh Grant 'A Very English Scandal'

Anthony Hopkins 'King Lear'

Bill Pullman 'The Sinner'

Mejor actriz de una película para televisión o miniserie

Amy Adams 'Heridas abiertas'

Patricia Arquette 'Fuga en Dannemora'

Patricia Clarkson 'Heridas abiertas'

Penélope Cruz 'American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace'

Emma Stone 'Maniac'

Mejor actor de una serie de drama

Jason Bateman 'Ozark'

Sterling K. Brown 'This Is Us'

Joseph Fiennes 'El cuento de la criada (The Handmaid's Tale')'

John Krasinski 'Jack Ryan'

Bob Odenkirk 'Better Call Saul'

Mejor actriz de una serie de drama

Julia Garner 'Ozark'

Laura Linney 'Ozark'

Elizabeth Moss 'El cuento de la criada (The Handmaid's Tale)'

Sandra Oh 'Killing Eve'

Robin Wright 'House of Cards'

Mejor actor de una serie de comedia

Alan Arkin 'El método Kominsky'

Michael Douglas 'El método Kominsky'

Bill Hader 'Barry'

Tony Shalhoub 'La maravillosa Sra. Maisel'

Henry Winkler 'Barry'

Mejor actriz de una serie de comedia

Alex Borstein 'La maravillosa Sra. Maisel'

Alison Brie 'Glow'

Rachel Brosnahan 'La maravillosa Sra. Maisel'

Jane Fonda 'Grace & Frankie'

Lily Tomlin 'Grace & Frankie'

Mejor reparto de una serie de drama

'The Americans'

'Better Call Saul'

'El cuento de la criada (The Handmaid's Tale)'

'Ozark'

'This Is Us'

Mejor reparto de una serie de comedia

'Atlanta'

'Barry'

'Glow'

'El método Kominsky'

'La maravillosa Sra. Maisel'

Mejores especialistas de una serie

'Glow'

'Daredevil'

'Jack Ryan'

'The Walking Dead'

'Westworld'

Premio a toda una carrera

Alan Alda