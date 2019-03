Lindsay Lohan será Elisabeth Taylor... si se porta bien

Parece que la fortuna de la actriz californiana está cambiando. Lindsay Lohan se meterá en la piel de Elisabeth Taylor, la mítica actriz de la mirada violeta, en una película creada para la televisión estadounidense. Después de sus problemas con la ley y recientemente con hacienda, Lohan, de 25 años, interpretará finalmente el papel de Elisabeth Taylor en la biopic 'Liz and Dick'.



Sin embargo, parece que a la que fuera chica Disney no quieren regalarle las cosas. Lohan tendrá que aceptar una serie de condiciones. Se acabaron las visitas sorpresa a comisaría o nuevas comparecencias de la joven artista en los juzgados de Los Angeles.



Según publica la web estadounidense 'TMZ', el rodaje comenzará a finales de marzo, una vez termine el periodo de libertad vigilada de Lohan. Hasta entonces, la actriz se encuentra preparando el papel a conciencia. "No para de documentarse y de ver películas clásicas. Hasta siente y padece como Liz Taylor", ha asegurado una fuente cercana a TMZ.



A la que seguro que no le hace tanta gracia este capricho del destino es a Megan Fox. Los productores de este nuevo proyecto pensaron en un primer momento en la explosiva actriz para encarnar a Taylor.



Hasta que comience el rodaje, Lindsay Lohan ha organizado su agenda para aparecer, el próximo mes de marzo, en el programa de la televisión estadounidense 'Saturday Night Live'.



¿Veremos finalmente a la actriz como Elisabeth Taylor en la pequeña pantalla?