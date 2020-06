Durante las últimas semanas las calles de las ciudades principales de Estados Unidos se han llenado de gente para luchar por el movimiento 'Black Lives Matter', que surgió tras la muerte de George Floyd.

Varios son los actores de 'Riverdale' que se han unidos a estas protestas como es el caso de Cole Sprouse o Lili Reinhart. Pero, además, una de sus actrices, Vanessa Morgan, denunció a través de una serie de mensajes en Twitter que era "la única negra en el reparto principal pero también a la que menos pagan".

Tras esta revelación, Roberto Aguirre-Sacasa, creador de 'Riverdale', mandó un mensaje donde se disculpaba con Venessa y afirmaba: "El cambio está sucediendo y continuará sucediendo. Riverdale se hará más grande, no más pequeño. Riverdale será parte del movimiento".

Ahora, días después, Lili Reinhart ha desvelado una de las primeras decisiones que Aguirre-Sacasa va a tomar al respecto, parece ser que es el regreso de las Pussycats, la banda de la serie liderada por Josie.

Reinhart lo reveló durante un directo de Instagram con la actriz Asha Bromfield quien interpretó a Melody Valentine, un miembro de las Pussycats, aunque no ha vuelto a aparecer desde la primera temporada.

"Creo que las personas están aprendiendo... están madurando y tenemos que darles la oportunidad de hacer los ajustes", dice Lili. "Podemos decir, obviamente, 'Esto no está funcionando' o 'Esto no estaba yendo bien', 'Esto está mal', 'Esto tiene que arreglarse', y ahora es como, OK, démosle a la gente la oportunidad de aprender y hacer esos cambios. Creo que Roberto... quiere que Riverdale encabece este movimiento de una serie de televisión que recoge lo que está sucediendo en el mundo y hacer realmente algo al respecto. Por lo tanto, estoy muy orgullosa de él por eso".

