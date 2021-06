Lili Reinhart se ha convertido en una de las actrices más relevantes de su generación. Desde que saltara a la fama como protagonista en 'Riverdale', la joven ha seguido avanzando en su carrera con películas como 'Estafadoras de Wall Street' y 'Chemichal Hearts'.

Pero Lili también es todo un ejemplo a seguir en las redes sociales. La actriz utiliza su plataforma en Instagram de más de 29 millones de fans para hablar de causas sociales importantes para ella y también se sincera sobre su experiencia con la depresión o con trastornos alimenticios.

La estrella de 'Riverdale' también ha sido muy abierta sobre su sexualidad desde el año pasado, cuando justamente durante el Mes del Orgullo reveló que era una "orgullosa mujer bisexual". Desde entonces ha luchado por concienciar sobre esta identidad y contra la bifobia.

Ahora que vuelve a ser el Mes del Orgullo LGTBIQ+, Lili ha compartido una publicación de la cuenta de @toyinojihodutola, con un relato que reivindica su sexualidad de Octavia E Butler en 1976.

"'Cuando conozco a una mujer que me atrae, prefiero a las mujeres', dijo. 'Y cuando conozco a un hombre que me atrae, prefiero a los hombres'.

'Quieres decir que no te has aclarado aún'.

'Quiero decir exactamente lo que he dicho. Te dije que no te gustaría. La mayoría de la gente que me pregunta quiere que esté en un lado o el otro definitivamente'", reza la cita. La actriz ya habló sobre el "miedo" que sentía antes de hacer pública su sexualidad y cómo eso afectaría a su relación con su por entonces novio, Cole Sprouse. Puedes ver más detalles arriba.

El mensaje de Lili Reinhart | Instagram @lilireinhart

Su sorprendente pelo natural

La actriz también ha sorprendido a los fans de 'Riverdale' hace unas horas al publicar una foto donde aparece con el pelo rizadísimo y natural, muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados con las coletas altas y pelo liso de Betty Cooper.

"White Woman's Instagram de Bo Burnham empieza a sonar", ponía en el pie de foto. La publicación se ha llenado de mensajes sobre sus rizos y sobre su belleza natural.

