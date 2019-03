Lena Dunham se une a la nueva temporada de 'American Horror Story'

Lena Dunham no ha tardado mucho en tener un nuevo proyecto televisivo. Tras el final de 'Girls', la serie de HBO de la que es creadora y protagonista, Dunham se une al reparto de la séptima temporada de 'American Horror Story'.

Así lo ha anunciado Ryan Murphy, creador de la serie de FX, en su cuenta de Twitter. "Encantado de que mi amiga Lena Dunham se una a la familia de 'American Horror Story'. Siempre he querido trabajar con ella, ¡y ahora lo haremos!". Aún se desconoce qué papel interpretará la actriz en la serie, que estará centrada en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Se prevé que esta temporada llegue el otoño que viene.

Thrilled that my talented friend Lena Dunham is joining the AMERICAN HORROR STORY family. Always wanted to work together, and now we r!