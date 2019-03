Lena Dunham fue a fisioterapia por culpa de una escena de sexo en 'Girls'

El rodaje de la última temporada de 'Girls' ha tenido escenas difíciles de rodar. Tanto, que su protagonista, Lena Dunham, ha tenido que ir a fisioterapia por culpa de una escena de sexo.

Así se lo confesó a Seth Meyers durante una entrevista en su programa: "Básicamente dije a mi colega de escena que era capaz de hacer cosas que en realidad no podía hacer físicamente. Pensé, no puedo ser atlética, pero un profesor de yoga me dijo que los músculos flexores de las caderas son flexibles, por lo que no se tenía que preocuparme por mi cuerpo. A la mañana siguiente, me desperté e hice algo muy malo".