Laverne Cox, primer fichaje para la adaptación televisiva de 'The Rocky Horror Picture Show'

Del cine a la televisión. La moda que se ha instalado desde hace ya unos meses en la televisión estadounidense continúa con las confirmaciones de que las películas 'Romeo y Julieta', 'El mago de Oz' y 'Crueles intenciones' se convertirán en series. Otro filme que también saltará a la pequeña pantalla será 'The Rocky Horror Picture Show', que ya ha confirmado su primer fichaje.



Según informa el portal EW, la adaptación ya tiene a su Dr. Frank-N-Furter, el personaje al que dio vida Tim Curry en 1975. Se trata de Laverne Cox, la conocida actriz transexual que triunfa en 'Orange is the New Black'.



Cuarenta año después de su estreno en la gran pantalla, 'The Rocky Horror Picture Show' tendrá su propia adaptación televisiva, que probablemente se estrenará en otoño de 2016, coincidiendo con fechas cercanas a Halloween.