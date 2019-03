Laurence Fishburne regresa a la televisión con 'Hannibal'

El aterrizaje del Dr. Hannibal Lecter en la pequeña pantalla cada vez está más cerca. La adaptación a serie de televisión que la NBC prepara para las andanzas del conocido antihéroe caníbal, sigue avanzando con la elección del casting principal.

El nuevo fichaje llega de la mano del actor estadounidense Laurence Fishburne, que hasta hace un año formó parte del elenco de 'CSI: Las Vegas'. El actor dará vida al agente Jack Crawford en 'Hannibal', un agente que trabaja en el Behavioral Science Unit que irá tras el conocido asesino caníbal. Este personaje ya ha sido interpretado anteriormente por otros actores como Dennis Farina en la película 'Manhunter', Scott Glenn en "El silencio de los corderos" y Harvey Keitel en 'El Dragón Rojo'.



Este será el primer papel televisivo de Laurence Fishburne desde que hace un año abandonará su papel del doctor Raymond Langston en 'CSI'. También se le podrá ver en películas como 'El hombre de acero', 'la nueva película de 'Superman', que están pendientes de estreno; y ha participado en otras conocidas como 'Matrix', 'Mystic River' o 'Apocalypse Now'.



Mads Mikkelsen será Hannibal Lecter

El danés Mads Mikkelsen, conocido por el papel de villano en la película de James Bond 'Casino Royale', será el encargado de encarnar al Dr. Lecter en la serie. Por otro lado, Hugh Dancy, interpretará a Will Graham, el agente del FBI que alista al reputado y macabro siquiatra para que le ayude a resolver crímenes. También ha participado en películas como 'Los tres mosqueteros', 'Furia de titanes' y aparecerá en la segunda parte de 'Thor' como el villano principal.



Esta nueva serie estará a cargo del creador de 'Pushing Daisies' Bryan Fuller y tiene previsto su estreno en la midseason de NBC. La ficción se centra en Will Graham (Hugh Dancy), un experto criminólogo que ayuda al FBI a cazar a un asesino en serie.