Los "lametones" de Daryl, la amenaza en 'The Walking Dead'

QUINTA TEMPORADA

Comienza la cuenta atrás para el estreno de la quinta temporada de 'The Walking Dead' que volverá a la pequeña pantalla el próximo 12 de octubre y parece que la gran y nueva amenaza de estos nuevos capítulos no será ni los habitantes de Terminus ni los caminantes si no "los lametones" que Norman Reedus (Daryl Dixon) dedica a sus compañeros.