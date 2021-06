Laganja Estranja de 'RuPaul's Drag Race 6' revela que es una mujer transgénero

Laganja Estranja se dio a conocer como drag queen en el sexta edición de 'RuPaul's Drag Race'. Ahora, acaba de ofrecer una reveladora entrevista a 'EW' donde ha anunciado que es una mujer transgénero: "Hay tantas otras mujeres a mi alrededor que me han inspirado a presentarme hoy, es por su lucha que realmente puedo hacer esto y decir que estoy nerviosa, pero no estoy asustada", empieza diciendo.

"No voy a vivir más mi vida con miedo", afirma con rotundidad. "Quiero poder expresar esto en todo momento", dice sobre expresarse una mujer tanto fuera como dentro del escenario. "Me acabo de cortar el pelo, un corte muy femenino, y en una semana mi vida ha cambiado. Puedo salir del escenario y quitarme el maquillaje y seguir viendo a una mujer hermosa en el espejo. Es poderoso".

Laganja hace un año que confesó a su círculo más cercano que era una mujer trans en el día de su cumpleaños en 2020. Pero ahora, coincidiendo con el mes del Orgullo LGTBIQ+ ha decidido que es el momento de hacerlo público.

"La gente piensa que cuando eres trans, has querido ser una chica toda tu vida; sí, eso es parcialmente cierto [para mí], pero también es cierto que he querido ser hombre toda mi vida para encajar lo que la sociedad considera normal ", comparte sobre la lucha interna que ha tenido hasta ahora. "Pero, esa no es mi verdad, y me atrevo a aceptar esto. Traté de ser hombre y ser intermedio y no binario. La verdad es que soy una entidad femenina y puedo vivir esta vida".

Para después contar una anécdota sobre como cierto detalles puedes ser tan fuertes cuando te enfrentas a una transición como esta: "Cuando mi cabello real comenzó a crecer, lo recuerdo tocando la parte de atrás de mi cuello, y eso es gracioso, porque las pelucas han tocado la parte de atrás de mi cuello para siempre, pero era mi cabello real; mi verdadera verdad fue tocarme físicamente de alguna manera".

Su compañera Gia Gunn ha sido un gran apoyo para ella

Antes de Laganja Estranja otras han sido las concursantes de 'RuPaul Drag Race' que han empezado su transición como transgénero en los últimos años. Este es el caso de: Gottmik, Peppermint, Kylie Sonique Love, Jiggly Caliente, Carmen Carrera o Gia Gunn. Ésta última ha sido un gran apoyo para Estraja ya que son amigas muy cercanas.

"Estoy muy agradecida de que Gia no me haya presionado y me haya permitido tomarme mi tiempo", explica. "Por supuesto que ella me animó. Desde el primer día en que nos conocimos, ella dijo, '¡Oh, cariño, eres una mujer!' ¡Ella la conoce desde hace más tiempo que yo!".

"Me permitió tomarme mi tiempo y continuó apoyándome... al verla cambiar físicamente y el hecho de que ha podido vivir una vida feliz y tener amantes y novios, todas las cosas trans. Las mujeres, creo, se preocupan cuando salieron del armario, me dio esperanza y aliento".

Su mensaje en las redes sociales

Tras la entrevista Laganja Estranja ha querido mandar un mensaje a través de sus redes sociales donde dice: "Tengo tantas emociones corriendo por mí en este momento actual, así que prometo que haré una publicación más detallada más adelante. Pero PRIMERO, quiero agradecerles a todos por la abrumadora cantidad de amor y apoyo que estoy recibiendo en este momento", empieza diciendo.

"En segundo lugar, gracias a @joeynolfi por contar mi historia, exactamente como es, al comienzo de mi transición. (Link In Bio) Me siento tan empoderada que no tengo que esconderme en las sombras mientras hago este viaje. Por último, quiero agradecer a todos los hermanos y hermanas trans que vinieron antes que yo y que lucharon para que mi salida fuera feliz. Estoy muy orgullosa de identificarme como TRANS y de estar viviendo mi verdad. Feliz Orgullo, eres hermosa como eres", concluye.

