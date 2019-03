La cadena ABC encarga un 'spin-off' de 'Anatomía de Grey' centrado en un parque de bomberos de Seattle

La cadena ABC vuelve a confiar en Shonda Rhimes para completar su parrilla la temporada que viene. La showrunner tendrá que desarrollar un 'spin-off' de su gran éxito, 'Anatomía de Grey'. La sorpresa llega cuando conocemos que esta serie estará centrada en un parque de bomberos de Seattle.

La ficción, que no llegará a ABC hasta 2018, narrará el día a día de un grupo de heroicos bomberos, desde el capitán hasta a los nuevos reclutas. Seguirá a los hombres y mujeres valerosos que ponen en riesgo sus vidas y sus corazones, tanto dentro del trabajo como fuera.

"Nadie puede entrelazar la faceta peligrosa de los bomberos con el drama en sus vidas personales como lo hace Shonda Rhimes", ha dicho Channing Dungey, presidente de ABC.

El guión de esta nueva ficción correrá a cargo de Stacy McKee, toda una veterana de las producciones de Shoda Rhimes, ya que ha trabajado en 'Anatomía de Grey', 'Scandal' y 'How to Get Away with Muder'.