Kristin Kreuk, 'Smallville', responde a las acusaciones sobre su vinculación en una secta sexual que recluta mujeres

Hace unos meses un artículo del New York Times reveló que Allison Mack y Kristin Kreuk participaban, la primera como líder, en una secta sexual que recibe el nombre de DOS y el origen de esta es la academia NXIVM, y que se dedicaba a reclutar esclavas sexuales.

La actriz que daba vida a Lana Lang en 'Smallville' fue señalada como una de las personas encargadas de captar mujeres y reclutarlas como esclavas sexuales. Tras conocerse la noticia, Kristin Kreuk ha publicado un mensaje negando su vinculación con estos actos: "las acusaciones de que yo estaba en el 'círculo interno' o recluté mujeres como 'esclavas sexuales' son descaradamente falsas. Durante mi tiempo, nunca fui testigo de ninguna actividad ilegal o infame".

Y es que Kreuk formó parte de NXIVM: "Cuando tenía alrededor de 23 años, hice un curso intensivo en el Executive Programs / NXIVM, lo que entendí como un curso de autoayuda/crecimiento personal que me ayudó a manejar mi timidez, y por eso continué con el programa. Me fui hace unos cinco años y tuve un contacto mínimo con aquellos que aún estaban involucrados. Durante mi tiempo, nunca fui testigo de ninguna actividad ilegal o infame. Estoy horrorizada y disgustada por lo que ha salido sobre DOS. Gracias a todas las valientes mujeres que se han presentado para compartir sus historias y exponer DOS. No me puedo imaginar lo difícil que ha sido para ellas. Estoy profundamente perturbada y avergonzada de haber formado parte de NXIVM. Espero que la investigación conduzca a la justicia para todas las afectadas", aclara la actriz.

Al contrario que su compañera de reparto, Allison Mack, la actriz que daba vida a Chloe Sullivan. Sin embargo, el grupo NXIVM sí que lanzó un comunicado al conocerse las acusaciones considerándolas mentiras: "las alegaciones reflejadas en la historia están construidas en base a fuentes, algunas de las cuales están bajo investigación criminal o ya imputadas, que actúan como grupo coordinado. Buscaremos todos y cada uno de los remedios legales para corregir estas mentiras".