Una actriz de 'Smallville' lidera una secta sexual

Allison Mack, quien ha interpretado a Chloe Sullivan, la amiga de Clark Kent, en la serie 'Smallville', tiene una vida paralela a la interpretación: es la número dos de la secta Nxivm, un grupo que se define como de autoayuda para eliminar barreras emocionales y psicológicas.

El grupo ha sido definido como secta sexual por la actriz Catherine Oxenberg, conocida por interpretar a Amanda Carrington en la serie 'Dinastía'. Oxenberg denunció a Allison Mack y a la secta públicamente al reconocer que su hija, India, era miembro de la hermandad con sede en Albany (Nueva York) y secciones en Canadá.

Keith Ranieri es el fundador de esta secta, de la que Allison Mack es la segunda autoridad, según informa el periódico The New York Times. En esta "hermandad", las mujeres son marcadas en la piel como parte del ritual de abrazar e integrarse en la hermandad, según ha denunciado Sarah Edmonton, una de sus ex miembros.