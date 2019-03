Kristen Bell, la invitada al fin de fiesta de 'Gossip Girl'

La protagonista de 'Veronica Mars', Kristen Bell, se dejará ver por el Upper East Side ya que, según informa TVLine, aparecerá en el último capítulo de 'Gossip Girl', que está previsto que se estrene en Estados Unidos el 17 de diciembre.



De momento, la cadena The CW y Warner Bros. no lo han confirmado de forma oficial pero todo parece indicar que Bell encarnará a la conocida como reina cotilla. Más si tenemos en cuenta que la actriz ha prestado su voz al personaje sin rostro desde que la serie comenzara su andadura en 2007.



Los productores de la serie anunciaron recientemente que la identidad de la reina cotilla sería desvelada en el último episodio de la ficción, cuyo título es "New York, I Love You, XOXOX".



Son muchos los rumores sobre el esperado final de la serie. Recientemente se ha especulado con el regreso de Jenny Humphrey y Eric van der Woodsen, a quienes daban vida Taylor Momsen ('Paranoid Park') y Connor Paolo ('Revenge') respectivamente. Durante el último episodio también podremos ver a Katie Cassidy ('Arrow'), que volverá a meterse en el papel de Juliet Sharp.



Kristen Bell es conocida por interpretar a Veronica Mars en la serie homónima de UPN. También hemos podido verla en otras series como 'Heroes' o 'House of Lies'.