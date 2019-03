La poderosa razón por la que Kit Harington sigue llevando el look de Jon Snow en 'Juego de Tronos'

Las exigencias de guion de 'Juego de Tronos' han hecho que muchos de sus actores protagonistas mantengan el aspecto de sus personajes en la ficción para que puedan terminar la serie. Al igual que Sophie Turner (Sansa Stark ) tuvo que teñir su melena rubia de pelirroja, Kit Harington (Jon Snow) ha tenido que permanecer con el cabello largo y con barba hasta que han terminado de grabar la octava temporada de GOT.

Ahora que la producción ya ha llegado a su fin y los intérpretes pueden volver a lucir como lo hacían antes de iniciar la ficción, Harington sigue llevando el look de Snow. Durante el Festival de Cine de Toronto, el actor ha confesado la razón por la que sigue caracterizado como su personaje: "Acabamos de terminar el rodaje. No se puede decir porque me veo exactamente igual. Ellos son mis dueños, simplemente me han mantenido así", bromeó el intérprete, al referirse a los productores de la serie.

Aunque Harington ha explicado que cuando se afeita parece mucho más joven: "cuando me afeito, me veo como un niño cansado", lo cierto es que el actor no puede deshacerse de su cabellera rizada y de su barba por si le volvieran a llamar para grabar alguna toma de última hora.

Además, el intérprete se encuentra promocionando su último trabajo, 'La muerte y la vida de John F. Donovan', de Xavier Dolan, y reveló que le habría gustado protagonizar la famosa saga de 'Harry Potter'.

¿Habrá un hueco para Harington en 'Animales Fantásticos'? Tendremos que esperar para verlo, de momento donde si le vamos a ver es en el final de 'Juego de Tronos', que se espera para principios del año que viene.