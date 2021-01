Kim Cattrall reacciona sutilmente a la nueva serie de 'Sexo en Nueva York' sin ella

'Sexo en Nueva York' es ya considerada una serie de culto que ha sobrevivido al paso del tiempo y siempre ha sido recordada como una adelantada a su tiempo, aunque sus películas secuela dividieron más a la crítica.

Los rumores de una posible continuación de la vida de estas cuatro amigas han circulado durante años, aunque si hay alguien que ha hablado en contra abiertamente ha sido Kim Cattrall, que interpretaba a la irreverente y divertida Samantha Jones.

Ahora que Sarah Jessica Parker y el resto del equipo han confirmado que se prepara una nueva serie, 'And just like that', que revisitará las vidas de las protagonistas, el nombre de Cattrall ha vuelto inevitablemente a la palestra.

Mientras que hace unas horas era la actriz de Carrie Bradshaw quien se pronunciaba sobre la notable ausencia de Samantha en la nueva serie, ahora ha sido la propia Cattrall la que ha reaccionado, de forma muy sutil en sus redes sociales, y aparentemente confirmando las razones por las que no ha participado en el proyecto. Puedes ver las palabras de ambas en el vídeo de arriba.

