Katy Perry y Cheryl Cole acompañarán a Rihanna en 'Styled to Rock'

Si bien, las cantantes forman parte de la larga lista de famosas que aparecerán en el nuevo programa televisivo producido por Rihanna.



El concurso consiste en competir por crear el mejor diseño para las estrellas de la canción. Doce diseñadores con talento realizarán diferentes 'outfits' cada semana para que cada superstar lo use sobre el escenario.



Scissor Sisters, Little Boots, Tinchy Stryder, Katy B, The Saturdays, Pixie Lott y los ganadores del X Factor británico, Little Mix, también se han sumado al programa de televisión que presenta la cantante de Pon De Replay, según informa The Sun,



Cada paso será guiado por las mentoras del show: Nicola Roberts, una de las cantantes del grupo musical Girls Aloud, el diseñador Henry Holland y la estilista de Rihanna, Lysa Cooper. Entre los competidores, será Rihanna quien anuncie el nombre del mejor diseño y el premio consistirá en diseñar los modelitos que lucirá la cantante en sus conciertos.



Sin embargo, no serán las únicas superestrellas que participen en el show. Rihanna finalizará el programa cada semana con otras caras conocidas del mundo musical, aún por confirmar.



La cantante de pop y productora ejecutiva de Styled to Rock, se encuentra entusiasmada con el proyecto que tiene entre manos y adelantaba así que "al menos el show supone un ahorro en costes materiales, Tinchy no necesitará fabricar tanto como los demás".



La famosa cantante Katy Perry, que en la pequeña pantalla ya apareció en la serie Cómo conocí a vuestra madre y en algunas entregas de Saturday Night Live, ha estrenado este año un documental sobre su vida dentro y fuera del escenario. Katy Perry: Part of Me es un documental dirigido por Dan Cutford y Jane Lipsitz.



A pesar de ser una película de propaganda más y autoproducida por ella misma recibió mejores críticas de las esperadas. Sin embargo, Perry ya debutó en la gran pantalla con 'Todo sobre mi desmadre' en 2010, junto a Jonah Hill (El canguro), Russell Brand (Más allá de los sueños (Bedtime Stories), Rose Byrne (Insidious).



En cuanto a Cheryl Cole, participará en el programa junto a su ex compañera del exitoso grupo musical británico Girls Aloud, Nicola Roberts. La cantante y bailarina, que el nuevo rostro de L'Oréal, ya fue jurado durante varias temporadas en la versión británica del talent show X-Factor.



Styled to Rock debutará el 14 de agosto en la cadena británica Sky Living.