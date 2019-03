Katherine Langford revela qué fue lo peor de rodar el suicidio de su personaje en 'Por 13 razones'

Tras el final de la primera temporada de 'Por 13 razones', muchas personas han criticado la forma en que se muestra el suicidio de Hannah Baker considerándolo muy peligroso. Katherine Langford se ha sincerado sobre esta escena en una entrevista a Deadline: "creo que 'visceral' es una palabra realmente buena para describirla".

"No creo que jamás haya habido un momento en el que no quisiéramos mostrar el suicidio de Hannah porque eso no sería fiel para la audiencia. Sentía que hubiese sido como endulzar la severidad del asunto. No es bonito, no es romantizado, no es una bonita tragedia; es agonizante, y es físicamente doloroso de ver".

La actriz ha afirmado haberse preparado mucho para rodar esta escena: "Consulté con Brian y hablé con profesionales de la salud. Trabajé con un psiquiatra especializado en la enfermedad mental de los adolescentes para tratar de entender lo que alguien puede estar pasando en ese momento".

"Aún había una parte de mí que estaba muy triste por la muerte de Hannah. Fue en ese momento en el que estás interpretando un papel, pero a la vez le estaba diciendo que no lo hiciese, lo cual fue una sensación muy extraña porque es un personaje" ha confesado la actriz.

De momento se desconoce la fecha de estreno de la segunda temporada, aunque Kate Walsh ha desvelado que podría llegar en marzo del próximo año.