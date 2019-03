Kate Walsh desvela la posible fecha de estreno de la segunda temporada de 'Por 13 razones'

Kate Walsh, la actriz que interpreta a Olivia Baker en 'Por 13 razones' ha desvelado a People Now, nuevos detalles de la segunda temporada de la serie. "Veremos más cómo se va revelando el misterio y a la madre de Hannah buscando las respuestas sobre lo que le pasó a su hija" ha afirmado Walsh.

Aunque todavía no se conoce cuando se estrenará la segunda temporada, Kate Walsh ha hablado sobre una posible fecha: "No sé cuando, pero me imagino que el estreno será probablemente en las mismas fechas que el año pasado". Teniendo en cuenta que el primer capítulo de la primera temporada se estrenó el 31 de marzo, la segunda temporada podría llegar ese mismo mes de 2018.

Todavía se desconoce el número de capítulos de esta segunda temporada, pero todo apunta a que podría tener un total de 13 al igual que en la temporada anterior, haciendo honor al nombre de la serie.

Katherine Langford ha publicado ya la primera fotografía del rodaje que está en marcha. En la fotografía aparecen unas botas con el mensaje "Temporada 2. De nuevo a meterme en su piel". Además, Brian Yorkey, el guionista de la serie ha desvelado nuevos detalles de esta nueva temporada.