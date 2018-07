Katey Sagal ('Sons of Anarchy') se incorpora al reparto de la serie sobre 'Dirty Dancing'

Katey Sagal cambia los rugidos de las motos de 'Sons of Anarchy' por la música de baile para su nuevo proyecto televisivo. La actriz es el último fichaje que ha confirmado la cadena ABC para la adaptación televisiva de la película de los 80, 'Dirty Dancing'.



La actriz, recordada por sus papeles en 'Matrimonio con Hijos' y 'Sons of Anarchy', interpretará a Vivian Pressman, un ex reina de belleza con un gusto por seducir a hombres jóvenes como Johnny. Divorciada y con mucho dinero, esta mujer madura no conoce el significado de la palabra rechazo, según informa The Hollywood Reporter.



Junto a Sagal se incorpora a la serie Trevor Einhorn ('Mad Men'), quién dará vida a Neil Kellerman, quien se interesa por Baby y al que el padre de la protagonista apoyará en sus intenciones románticas con ella.



La actriz Abigail Breslin ('Little Miss Sunshine') será la protagonista, Baby, y Colt Prattes interpretará a Johnny, personajes que inmortalizaron Jennifer Grey y Patrick Swayze en el filme original de 1987. Completan el reparto de la serie Sarah Hyland ('Modern Family'), Debra Messing ('Smash') y Nicole Scherzinger.