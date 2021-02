Kat Dennings ('WandaVision') revela los extremos de Marvel para conseguir que a los actores no se les escapen spoilers

El éxito de 'WandaVision' sigue aumentando y Kat Dennings, a la que ya conocíamos en el Universo Marvel por su papel de Darcy Lewis en las películas de Thor, retoma aquí su personaje de ingeniosa y divertida científica.

La actriz se ha sincerado en el programa de Ellen DeGeneres sobre estos secretos y spoilers bien guardados, y las molestias que se toma Marvel para que no salgan a la luz.

"Sabes, Marvel nos manda una cosa con lo que NO podemos decir, en lugar de lo que sí podemos", revela, confirmando que hay ciertos puntos de los que no les está permitido hablar. Y esto es solo cuando no les ocultan directamente el spoiler a ellos.

Uno de los grandes secretos de la serie de 'Bruja Escarlata y Visión' ha sido la aparición de Evan Peters como Pietro y todo lo que eso conlleva, pero Kat confiesa que para ella también fue una enorme sorpresa.

"Quiero decir, me lo ocultaron un poco a mí también. No estaba segura de lo que estaba pasando", reconoce, a la par que cuenta otra de las extremas medidas de la productora para evitar filtraciones.

"Mientras grabábamos, lo tenían camuflado con algo, para que nadie pudiera hacer una foto con un dron de él saliendo de un coche o lo que sea. Lo consiguieron, todo el mundo estaba en shock".

En cuanto a 'WandaVision', la serie ya ha entrado en su recta final, y puedes ver el último avance publicado en el vídeo de arriba.

