Mientras la pandemia global por coronavirus continúa, cada vez son más los países que instan a sus ciudadanos a quedarse en casa para frenar el contagio con aislamiento. Muchos famosos han decidido ponerse en cuarentena y compartir sus experiencias con los millones de personas en la misma situación.

Kaley Cuoco, la protagonista de 'The Big Bang Theory', es una de las actrices más queridas en redes sociales por su nivel de conexión con sus fans, a quienes siempre mantiene al día de su vida, su trabajo o sus opiniones sobre cualquier tema. Tanto es así que ha creado una sección de vídeos largos, 'Cup of Cuoco', donde "se toma un café" con sus seguidores hablando de varios temas.

El último vídeo ha sido, inevitablemente, sobre el coronavirus y la cuarentena, que actualmente está pasando en su nueva casa con su marido Karl Cook. La actriz comparte sin filtros lo que le está ocurriendo durante estos días de aislamiento, aunque reconoce su suerte al poder pasarla dando paseos con sus perros o visitando a sus caballos también:

"Creo que el distanciamiento social es muy duro pero es muy importante, hay que hacerlo ahora y con suerte todos miraremos hacia atrás y pensaremos en esto como un recuerdo distante, pero por ahora tenemos que hacer esto. Estoy dando paseos todos los días. No me he sentido muy inspirada para hacer ejercicio en casa, me cuesta mucho porque me encantan las clases. Necesito gente gritándome, es duro. Pero gracias a Dios por los animales en estos momentos. Estoy paseando a mis perros todos los días y cuidando a mis caballos", asegura.

"Estoy viviendo como si nadie fuera a verme nunca más. Es como si hubiera perdido las ganas de intentarlo. Pero es difícil sentirse inspirado a hacer nada, aparte de beber (...) Hasta ahora, después de dos semanas de cuarentena... ¿dos semanas? Creo que solo ha sido una, pero ha parecido más. Pues hasta ahora no había pensando en buscar mi maquillaje. Y eso significa que no me importa mi apariencia. Gente, creo que ni siquiera me duché ayer. Mi marido se quedó en plan '¿no habías ido a ver a los caballos hoy?' y yo en plan 'seh, ¿y qué pasa?'", confiesa riendo.

"Ahora vamos a empezar a ver cómo todo el mundo es en realidad; sin manicuras, pestañas postizas... Todos mis productos están en mi apartamento de Nueva York. Me duelen los pies porque mis uñas están en plan *hace un gesto en forma de garra* pero bueno no pasa nada, es como un problema mínimo. Pero todos tenemos que pasar esto juntos y quedarnos en casa. Bebed mucho café por la mañana y mucho alcohol por la noche. Es broma. Bueno aunque no es que esteis conduciendo a ningún sitio así que no pasa nada...".

