Justin Theroux habla claro sobre su ruptura con Jennifer Aniston

Justin Theroux y Jennifer Aniston fueron durante 7 años una de las parejas más famosas de Hollywood. La actriz de 'Friends' y el protagonista de 'Leftovers' empezaron a salir en el 2011. Cuatro años después se casaban en una exclusiva boda en el años 2005. Pero en 2018 el matrimonio anunciaba que se separaba.

Tras la noticia salieron a la luz muchas informaciones por lo que entonces la pareja decidió publicar este comunicado: "Normalmente haríamos esto en privado, pero dado que la industria del chisme no puede resistir la oportunidad de especular e inventar, queríamos transmitir la verdad directamente. Todo lo que se imprima sobre nosotros que no sea directamente de nosotros, es la narrativa ficticia de otra persona. Por encima de todo, estamos decididos a mantener el profundo respeto y amor que nos tenemos el uno al otro".

Entre todas las cosas que se dijeron se hizo eco unos rumores donde se decía que uno de los motivos de la separación se debía a que Jennifer Aniston quería seguir viviendo en Los Ángeles mientras que Justin prefería trasladarse a Nueva York. Ahora, Theroux ha hablado abiertamente sobre su separación en una entrevista a 'Esquire' tras protagonizar su nueva portada donde niega que esto fuera cierto.

"Mire, la gente crea narrativas que les hacen sentir mejor o les simplifican las cosas", dice al respecto. "Todo ese 'A esta persona le gusta el rock' n 'roll, a esa persona le gusta el jazz. ¡ Por supuesto!' Ese no es el caso. Es una simplificación excesiva", puntualiza.

El actor también ha querido expresar cómo es actualmente su relación con su exmujer declarando que siguen estando en contacto: "Yo diría que seguimos siendo amigos", afirma. "No hablamos todos los días, pero nos llamamos. Hablamos por FaceTime. Nos enviamos mensajes de texto".

Prueba de esta buena relación son los mensajes que a veces intercambian por redes sociales o la felicitación pública que Justin Theroux le hizo a Jennifer Aniston a través de Instagram por su cumpleaños en febrero y que puedes ver arriba en el vídeo de la noticia.

Justin continúa diciendo que no tuvieron una ruptura en malos términos: "Nos guste o no, no tuvimos esa división dramática y nos amamos", explica. "Soy sincero cuando digo que aprecio nuestra amistad... Sería una pérdida si no estuviéramos en contacto, para mí personalmente. Y me gustaría pensar lo mismo de ella".

"Creo que cuando te vuelves bueno en las relaciones, y aquí estoy yo, soltero, si amas a la persona de la misma manera que la amaste en la relación, te convendría amarla de la misma manera al salir de la relación", termina diciendo.

