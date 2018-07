Julianne Margulies, de 'The Good Wife', anuncia que estará en paro en abril, lo que puede suponer el final de la serie

Es probable que una de las series más míticas y valoradas de los últimos años, 'The Good Wife', llegue a su fin. Por lo menos esto es lo que esperan los creadores de la ficción, el matrimonio Robert y Michelle King, que ya anunciaron que ellos que si CBS concedía una nueva temporada a la ficción ellos únicamente actuarían como asesores.

Pues bien, ahora ha sido la protagonista de la misma, Julianne Margulies, quien ha lanzado unas declaraciones con las que se atisba que el final de la serie está muy cerca, o por lo menos el de su personaje. Y entendiendo que ella es la protagonista no tendría mucho sentido el argumento.

Las palabras las durante un discurso en honor a los guionistas, durante la gala de premios de la sociedad de directores de casting de América, según recoge Vulture. "Hoy he sorprendido a Robert y Michelle. No sabían que iba a estar aquí. Creen que estoy aquí solo por ellos", comenzaba diciendo, "pero me quedaré en el paro en abril", concluía. Desatando así todas las alarmas sobre el futuro de la serie.