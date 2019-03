Julian Morris vuelve a 'Pretty Little Liars' para los episodios finales de la serie

Los capítulos finales de 'Pretty Little Liars' prometen hacer las delicias de sus seguidores. Tras anunciar el regreso de Chad Lowe, Holly Marie Combs y Laura Leighton a la serie de Freeform, el portal Entrertainment Weekly ha publicado las primeras imágenes de Julian Morris interpretando de nuevo a Wren.

El actor regresa a la serie tras cuatro años fuera. Morris aparece con un gran cambio físico en las instantáneas publicadas en EW. Estas imágenes pertenecen al episodio 15 de la séptima temporada, que lleva como título "In the Eye Abides the Heart" ("El ojo pertenece al corazón").

'Pretty Little Liars' emitirá sus capítulos finales a partir del 18 de abril. No te pierdas el primer avance del final de la serie.