El tremendo enfado de Rose Leslie con Kit Harington por este detalle de 'Juego de Tronos'

Como todos recordaréis, Kit Harington y Rose Leslie se casaron el pasado mes de junio tras un noviazgo que comenzó cuando se conocieron en 'Juego de Tronos'. Leslie interpretaba a Ygritte, la salvaje que vivió un amor de lo más imposible con Jon Snow cuando éste era un Guardia de la Noche, por lo que compartió escenas con su ahora marido durante tres temporadas.

Bueno, pues parece que la actriz no está muy contenta y hubiera deseado que realmente su Kit Harington no supiera nada ("no sabes nada Jon Snow"), pero... ¿por qué? Te lo contamos. Harington ha confesado en una entrevista con la emisora británica Kiss FM que Leslie le preguntó por el ansiado final de la ficción de HBO, que se emite el próximo 14 de Abril, ¿y qué hizo él? Dale al play al vídeo de arriba para descubrirlo.

Seguro que te interesa...

Esta es la actriz que hizo de Daenerys Targaryen en el piloto de 'Juego de Tronos' antes que Emilia Clarke