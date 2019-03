'Juego de Tronos' reina como la serie más descargada de 2016

Una de las listas más interesantes del año siempre es la de TorrentFreak, que publica las series más pirateadas del año. Que una serie se incluya en este ranking es bueno y malo: bueno porque significa que tiene muchos seguidores y malo, porque la gran mayoría son piratas y la consumen ilegalmente.

'Juego de Tronos' reina de nuevo en esta lista. La serie de HBO vuelve a colocarse como la serie más descargada de 2016 y ya van cinco años. En segunda posición repiten los zombies de 'The Walking Dead' de AMC. Y en tercer lugar se encuentra un estreno de esta temporada, 'Westworld'.

La comedia 'The Big Bang Theory' cae del tercer puesto el año pasado al sexto en 2016. El cuarto y quinto lugar son para los superhéroes de 'The Flash' y 'Arrow'. Las series 'Vikings', 'Lucifer' y 'Suits' ocupan los puestos séptimo, octavo y noveno. La lista la cierra el programa 'The grand tour' de Amazon, creado y presentado por los mismos responsables de 'Top Gear'.