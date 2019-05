La verdadera razón de la fría despedida de Jon Snow a ese querido personaje en el 8x04 de 'Juego de Tronos'

Solo quedan dos capítulos para que termine para siempre 'Juego de Tronos' tras la emisión del cuarto episodio llamado, 'El último de los Stark'. Esta noticia contiene spoilers por lo que si todavía no lo has visto mejor que no sigas leyendo.

Después del sufrimiento que todo Invernalia padeció con el 8x03 con la llegada de los Caminantes blancos, que finalmente desaparecieron gracias a Arya Stark, este capítulo empezaba mucho más calmado con el funeral de todos los caídos y la celebración de haber acaba con el Rey de la Noche.

Pero de entre todos los momentos claves que hemos podido presenciar ha habido un instante que ha sido muy criticado en las redes sociales. Estamos hablando de la despedida entre Jon Snow y su lobo huargo después de pedirle el Rey del Norte a Tormund que se lo lleve con él en su regreso con los salvajes.

Y es que, esta despedida ha sido muy fría y Jon ni siquiera se ha acercado a Ghost para acariciarlo y decirle adiós. Pero hay una explicación por la que Snow ha tenido este gesto. En el vídeo de arriba de la noticia lo podrás encontrar.

