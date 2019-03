Estos son los nuevos personajes que conocerás en el final de 'Juego de Tronos'

Aunque sólo quedan seis capítulos para conocer quién se sentará en el Trono de Hierro, la cadena HBO ha puesto en marcha un casting para 8 nuevos personajes para la última temporada de 'Juego de Tronos'. A pesar del hermetismo que los productores de la serie han intentado llevar sobre el rodaje de estos últimos episodios, se han desvelado algunos datos.

Según informa la web especializada Watchers on the Wall, cinco de los personajes participarán en la misma escena, que estará relacionada con la compra de unas tierras y en la que no estarán ninguno de los protagonistas.

Otro de los personajes que HBO busca en este casting es un soldado con habilidades de combate y una joven aldeana que "es atacada por un hombre y que tendrá que ir desnuda de cintura para arriba". Ambos aparecerán en la misma escena, aunque no precisan si el soldado será quien ataque a la joven.

El último personaje para el que buscan actor es para un "hombre afligido", de entre 30 y 40 años, que protagonizará una escena "muy emocional".

Estos actores se unes a los fichajes confirmados de Danielle Galligan y Emer McDaid para la octava y última temporada de 'Juego de Tronos'. La serie no llegará a HBO hasta 2019, presumiblemente en el mes de abril.