'Juego de Tronos': Emilia Clarke y Rose Leslie 'arruinan' el monólogo de Kit Harington con preguntas incómodas

Ahora que estamos a solo ¡una semana! de la llegada de la última temporada de 'Juego de Tronos', los fans están ávidos de cualquier pista que puedan averiguar sobre su temido final.

Kit Harington ha sido el último presentador de 'Saturday Night Live', y mientras se preparaba para contar cómo se siente ahora que la serie de HBO llega a su fin, han comenzado a interrumpirle para pedir spoilers del final, asegurando que "es lo único que les importa".

Pero la gran sorpresa ha sido cuando Emilia Clarke, la mismísima Khaleesi, también ha aparecido entre el público para interrumpir a Jon Snow pidiéndole que le resuma el final porque "hace tanto de la última temporada" que ya no se acuerda. Además, ha revolucionado al público añadiendo:

"Oh hey, ¿te acuerdas de cuando tuvimos sexo en la sexta temporada? ¿Sabías que lo grabaron eso?".

John Bradley, que interpreta a Samwell Tarly, y el Rey de la Noche (sorprendentemente 'interpretado' por Pete Davidson) también interrumpen a Kit para preguntarle si podrán seguir siendo amigos.

Pero la mejor aparición es la de Rose Leslie, mujer de Harington a la que conoció en la serie, diciendo que tiene una pregunta importante. Ante la negativa del actor que le confiesa que ni siquiera a ella puede revelarle secretos de la serie, Leslie añade:

"Ah no, eso me da igual, no soy una nerd. Yo lo que quería saber es, ¿qué vamos a hacer ahora para ganar dinero? Porque cada vez que te pregunto solo dices '¡soy el Rey en el Norte! ¡Podemos pedir a Uber Eats todas las noches!". La actriz de 'The Good Fight' también aprovecha para preguntarle que cuándo va a volver a dejarse barba.

