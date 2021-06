A principios de mayo Joshua Bassett se convirtió en tendencia alrededor del mundo debido a un vídeo donde comentaba lo "bueno" que está Harry Styles y bromeaba que sin querer se trataba de su momento saliendo del armario.

Tras sembrar la duda y que sus palabras corriesen como la pólvora, el joven actor de 'High School Musical: El musical: La serie', ex de su co-star Olivia Rodrigo, publicó una larga reflexión sobre la masculinidad tóxica y cómo toda su vida se había visto obligado a "reprimir su lado sensible".

Después de que sus palabras no aclarasen del todo su sexualidad a los fans, Joshua volvió a pronunciarse con un mensaje oficial junto a los emojis de los colores de la bandera LGTBIQ+ donde confesaba que toda su vida habían sido "los demás" quien le habían dicho su sexualidad.

Joshua animaba a "amar a quien ames" sin vergüenza pero se negaba a poner una etiqueta a su propia sexualidad. Ahora, durante el Mes del Orgullo, le han preguntado al respecto en una entrevista con GQ.

"No estaba de broma", aclara Bassett sobre lo de salir del armario, y asegura que vio el momento como "una oportunidad para decir algo en lo que creo".

Sobre el mensaje que publicó días después, añade: "Me reafirmo en todo lo que dije. Incluso aunque haya consecuencias, prefiero de lejos lidiar con esas consecuencias y vivir mi verdad que vivir con miedo".

"Soy anti-salir del armario en el sentido de que no hay necesidad... la gente es bienvenida a utilizar etiquetas si las quieren. La gente de niño me decía que o soy hetero o soy gay por una cosa de XYZ... la gente no me creía de igual forma si hablaba de mi sexualidad", confiesa.

Y para seguir aclarando su sexualidad, declara: "hay muchas letras en el alfabeto... ¿para qué molestarse en precipitarse a una conclusión? A veces tu letra cambia, a veces pruebas otra, a veces te das cuenta de que no eres quien creías, o quizás siempre lo supiste. Todas pueden ser verdad. Soy feliz de ser parte de la comunidad LGTBIQ+ porque los aceptan a todos. No dejes que nadie te diga que el amor no es amor. Son probablemente los que más lo necesitan. Creo que nada es más poderoso que decir la verdad", concluye.

