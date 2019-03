Jorge García viaja al mundo del cuento de 'Érase una vez'

Si hace unos días conocíamos que 'Once Upon a Time' contará la historia de las princesas de cuento la Bella Durmiente y Mulán, la última noticia que sabemos de la serie de ABC es que Jorge García se incoporta a la segunda temporada, según informa el portal TV Guide.



Todavía no se ha confirmado qué papel interpretará el actor estadounidense famoso por su papel de Hurley en 'Perdidos'. Lo que sí revelaron los productores de la ficción son algunos de los personajes que harán su debut en la segunda temporada. Así en los nuevos capítulos de 'Erase una vez' verenis a Ariel de 'La Sirenita', Aladdin y su enemigo Jafar.



García no es el primer 'lostie' que aparece en la serie de la cadena ABC. 'Once Upon a Time' ya "recató" a los actores Alan Dale (Charles Widmore), encarnando al Rey Jorge y a Emilie de Ravin (Claire) dando vida a Bella, de la que ya se anunció que cobraría más importancia en la próxima temporada.



Los creadores del drama de 'Érase una vez' y guionistas de 'Perdidos', Adam Horowitz y Edward Kitsis, anunciaron durante esta entrevista que no descartan trabajar de nuevo con el actor Naveen Andrews (Sayid en 'Perdidos') para interpretar a Jafar. También nombraron a Rebecca Mader (Charlotte) como la actriz que mejor encaja como la serenita Ariel por sus llamativos rasgos pelirrojos.



Damon Lindelof, productor ejecutivo de la serie, se sumó a la entrevista bromeando con la posibilidad de volver a ver a los tan odiosos Nikki y Paulo (personajes capitulares de la serie 'Perdidos') como la Dama y el Vagabundo. Así afirmaba entre risas: "Me gustaría ver a esos dos compartiendo un plato de espaguettis".