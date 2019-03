Jorge García se une a 'Californication'

Jorge García no ha estado mucho tiempo en la cola del paro tras los pasados UpFronts de mayo. Fox anunció que la serie que protagonizaba, 'Alcatraz', no tendría una segunda temporada. Pero Jorge García, que siempre será Hurley de 'Perdidos', ha encontrado nuevo curro. Es decir, nueva serie.



García se suma al reparto de la comedia 'Californication', protagonizada por David Duchovny. El personaje de Jorge García aparecerá a lo largo de 9 capítulos de la próxima temporada de la serie de Showtime.



Pero él no será el único 'lostie' que se una a la serie: la actriz Maggie Grace (Shannon en 'Perdidos') participará en la ficción. Interpretará a Faith, una ex inocente colegiala de fuertes creencias religiosas que se ha dejado llevar por las maladades del mundo del rock y ha acabado convirtiéndose en una auténtica groupie.