Jorge Garcia, un detective en 'The Ordained'

Jorge Garcia vuelve a probar suerte investigando en una nueva serie. Será el protagonista de la ficción que prepara la cadena CBS, 'The Ordained'. Tras varias apariciones estelares en series como 'Once Upon a Time', el actor conocido por su papel de 'Perdidos', tiene una nueva serie.



'The Ordained' gira en torno a Tom, el hijo de una familia acomodada que abandona el sacerdocio y se convierte en abogado para evitar que su cuñada sea asesinada. Según informa el portal The Hollywood Reporter, Garcia dará vida a Carlos, el investigador de la firma de abogados, su amigo y principal aliado en la oficina. El reparto de 'The Ordained' lo completa Charlie Cox ('Boardwalk Empire'), que se mete en la piel del protagonista Tom.



Jorge Garcia se dio a conocer por su papel de Hurley Reyes en la serie de televisión 'Perdidos'. Después del final de la ficción en 2010, Garcia ha participado en otras series tan conocidas como 'Érase una vez', 'Cómo conocí a vuestra madre' o 'Californication'.