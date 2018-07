Los éxitos de 'House of Cards', 'Jessica Jones' o 'Daredevil' confirman los nuevos proyectos en que se embarca Netflix. La plataforma de televisión online tiene una nueva ficción en producción, 'Mindhunter', de la que poco a poco se conocen nuevos datos.



Jonathan Groff, conocido por su papel protagonista en la serie 'Looking', se une a la serie que prepara David Fincher. El director de cine será el productor de la ficción junto a Charlize Theron.



Groff se pondrá a las órdenes de David Fincher en lo que supone una crónica de los asesinatos en serie más relevantes y sanguinarios de la historia, si bien se desconoce el papel concreto que desempeñará.



'Mindhunter' estará basada en el libro publicado en 1996 'Mind Hunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit'. La publicación, escrita por John Douglas y Mark Olshaker, narra un compendio de asesinatos en serie. Douglas es un exagente del FBI que durante años persiguió a los criminales más famosos de Estados Unidos y desarrolló técnicas psicológicas para atraparlos. De esta forma, pronto podríamos ver en la pequeña pantalla casos como el del asesino de Green River o el del 'cazador' de Alaska.