Jon Cryer: "La salida de Charlie Sheen ha sido horrible"

"No quiero pasar por nada como esto otra vez. Ha sido horroroso formar parte de ello. Me alegro mucho de que ahora haya cierta calma. Me ha sorprendido mucho todo lo que hemos pasado", ha explicado Jon Cryer -Alan Jerome en Dos Hombres y Medio- en relación al despido de un Charlie Sheen, actor que daba vida al personaje de Charles Francis Harper.



Zanjado este amargo capítulo de Dos Hombres y Medio, parece que a la serie tiene por delante una nueva etapa mucho más dulce. De momento, el reparto de la comedia televisiva parece estar encantado con la incorporación de Ashton Kutcher a quien, próximamente, se verá dando vida al multimillonario Walden Schmidt.



"Después de todo lo que ha pasado con Charlie necesitábamos un respiro. Ashton es increíble. Se ha ganado a todo el mundo. Y realmente se gana el sueldo. Es un tío encantador. Todo el equipo le adora", ha destacado Jon Cryer sobre su nuevo compañero de reparto, según recoge Digital Spy.



"Bromea con la gente del equipo, no se enrrabieta, se trae el guión bien estudiado. Es un cambio maravilloso. De momento no ha habido ningún problema y todo el mundo está encantado con su trabajo", ha señalado el artistas.



Por su parte, Ashton Kutcher también parece muy satisfecho con su nuevo trabajo. Pero no solo él. La también la actriz Demi Moore está muy ilusionada con el nuevo proyecto de su actual pareja hasta el punto de organizar una fiesta para celebrar el comienzo de rodaje de Dos Hombres y Medio.