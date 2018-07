Emilia Clarke se encuentra en plena promoción de su película 'Antes de mí'. Pero es imposible que durante las entrevistas que está concediendo no le pregunten sobre 'Juego de Tronos'.



En esta última entrevista en el programa de Graham Norton en la cadena BBC, Clarke compartía sillón con el actor Matt LeBlanc, el inolvidable Joey Tribbiani de 'Friends', que actualmente participa en el programa 'Top Gear' de BBC. La actriz que interpreta a Daenerys Targaryen en la serie de HBO no dudó en confesarle que era su actor favorito de la comedia de NBC.



LeBlanc "rescató" a su personaje y no se lo pensó dos veces: Joey se puso a "ligar" con la Khaleesi con su ya mítica frase "¿Cómo va eso?". No te pierdas el vídeo para comprobarlo.