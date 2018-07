History Channel se encuentra preparando una nueva ficción militar titulada 'Six'. Joe Manganiello será el encargado de capitanear a un equipo de las fuerzas especiales, según ha informado Variety.

Este moderno equipo es conocido como Navy SEAL Team Six y solo ellos son capaces de terminar con éxito las misiones más difíciles. Sin embargo, todo se tuerce cuando intentan eliminar a un líder talibán en Afganistán y descubren que hay un ciudadano estadounidense trabajando con los terroristas. Manganiello dará vida a Rip Taggart, el jefe al mando.

Esta nueva incorporación se une a las ya confirmadas participaciones de Barry Sloane ('Revenge'), Kyle Schimid, Edwin Hodge y Dominic Adams.

'Six' está escrita por William Broyles Jr ('Apollo 13') y producida por A&E Studios, Harvey Weinstein y The Weinstein Co. junto a la producción ejecutiva de Alfredo Barrios Jr., George W. Perkins y Bruce C. McKenna. Un exmiembro del equipo en el que se inspira la serie ayudará en las labores más técnicas.