Jim Parsons de 'The Big Bang Theory' bromea sobre la última publicación de Kaley Couco en Instagram

Jim Parsons no ha dudado en comentar la última fotografía que ha compartido su compañera en 'The Big Bang Theory' Kaley Couco en Instagram. El actor ha publicado un comentario que sería muy propio del mismo Sheldon Cooper en la sexy imagen que Couco ha publicado en su cuenta.

La foto se titula "Atomic Blonde" (cuya traducción sería "rubia atómica") y en ella Kaley Couco aparece con americana y sujetador mientras consulta su móvil. Jim Parsons publicó un comentario en el que le pregunta dónde está su camiseta: "Where is your shirt, missy?!?".

El rodaje de la undécima temporada de 'The Big Bang Theory' ya ha comenzado y sus protagonistas Mayim Bialik, Kunal Nayyar, Melissa Rauch y Kaley Cuoco han publicado varias fotografías del momento en sus redes sociales. La cadena CBS ha decidido renovar por dos temporadas más la serie y además la cadena está preparando el 'spin-off' de la serie, 'Young Sheldon', centrado en la infancia de Sheldon Cooper.