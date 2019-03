Melissa Rauch de 'The Big Bang Theory' anuncia que está embarazada de su primer hijo

"Fue una de las penas más profundas que he sentido en mi vida ", ha declarado Rauch a la revista. "Provocó una depresión que se quedó en mí. La imagen de nuestro bebé en el monitor del ultrasonido, sin movimiento, sin latido, después que habíamos visto ese mismo corazón sano y parpadeante solo dos semanas antes nos cegó completamente y todavía me acosa hasta hoy", añadió.

La actriz Melissa Rauch , conocida por su trabajo en ' The Big Bang Theory ', ha anunciado que está embarazada de su primer hijo. La actriz de 37 años lo ha comunicado en la revista Glamour, donde también ha confesado que su camino hacia la maternidad no ha sido fácil, tras sufrir un aborto espontáneo hace unos meses.

Have some news I'd like to share...❤️https://t.co/bCFLyzae0a