Jennifer Lawrence se vuelve loca al conocer a esta actriz de 'Melrose Place'

Aunque acababa de nacer cuando se estrenó, Jennifer Lawrence es fan de la serie 'Melrose Place'. Así lo demostró hace unas semanas, cuando la actriz ganadora de un Oscar coincidió con Lisa Rinna en un restaurante. De nuevo, Lawrence hizo alarde de su espontaneidad al pedirle una foto a Rinna, que interpretó a Taylor McBride en la serie de los noventa.

"Esto es icónico. Jennifer Lawrence parece que haya visto un fantasma", compartía Amelia, la hija menor de Rinna, en su cuenta de Instagram. Los seguidores de Lawrence conocen el motivo de su admiración por Rinna: la actriz no se pierde ningún programa de 'The Real Housewifes of Beverly Hills', el reality sobre mujeres adineradas de Los Angeles donde Rinna encadena una controversia tras otra.