Jennifer Aniston será la dama de honor en la boda de su amiga Courteney Cox

Rachel fue dama de honor en la boda de Monica y Chandler en 'Friends'. La historia se repite una década después y volveremos a ver a Jennifer Aniston como dama de honor en la boda de su amiga Courteney Cox.

Las actrices continúan siendo grandes amigas, por lo que no nos sorprende que Aniston participe en la boda de Cox como dama de honor. La última vez que las vimos juntas fue este fin de semana en una cena benéfica ofrecida por Chanel en Malibú, a la que ambas han acudido juntas.

Courteney Cox se casará con el guitarrista Johnny McDaid, según afirman varios medios británicos como 'The Sun'. "Courteney no quería caminar por el pasillo sin Jennifer a su lado. Su amistad es muy fuerte", reconoció una fuente a 'The Mirror'.