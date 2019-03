Jason Priestley prohíbe a su hija ver 'Por 13 Razones' y 'Sensación de Vivir', la serie que él mismo protagonizó

Jason Priestley, quien interpretó a Brandon Walsh en 'Sensación de vivir', ha prohibido a su hija de 10 años ver la serie de Netflix 'Por 13 Razones'. El actor ha declarado al portal DigitalSpy que no deja a su hija Ava ver la serie protagonizada por Katherine Langford y Dylan Minnette. Pero no es la única que no puede ver: la niña tampoco puede ver la serie que él protagonizó, 'Sensación de vivir'.

"Creo que todo se reduce a la crianza. Depende de ti decidir hasta dónde quieres que lleguen tus hijos y como te sientes mostrándole ciertas cosas. Definitivamente, algunas familias son mucho más abiertas que otras por lo que deben dejar que vean con qué se sienten cómodos", ha explicado Priestley.

Para Priestley, la serie adolescente de los años 90 en la que el actor interpretó a Brandon Walsh y 'Por 13 Razones' son un reflejo de la época en la que están hechas. "'Beverly Hills 90210' ('Sensación de vivir' en nuestro país) estaba superando los límites de nuestro tiempo y 'Por 13 Razones' lo hace en el suyo. Debemos recordar que estamos hablando de dos series que se realizaron con treinta años de diferencia, en momentos diferentes y con diferentes límites", señala el actor.

La polémica acompaña a 'Por 13 Razones'. Tras su primera temporada, en estos nuevos episodios los propios actores de la serie de Netflix advierten en un vídeo previo a cada capítulo de la nueva temporada a aquellos con pensamientos suicidas de no verla y buscar ayuda, e incluso facilitando en su web varios teléfonos y recursos.