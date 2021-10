Jared Padalecki pide perdón por su participación en 'Las chicas Gilmore'

Jared Padalecki consiguió su primer papel importante siendo casi un adolescente en 'Las chicas Gilmore', la ficción protagonizada por Alexis Bledel y Lauren Graham dando vida a Lorelai y Rory Gilmore, madre e hija.

Aunque, ellas eran las grandes protagonistas la serie era muy coral y todos los habitantes de Stars Hollow fueron cruciales a lo largo de los 7 años que estuvo en emisión.

Ahora, se acaba de cumplir el 21 aniversario de la serie y Netflix ha publicado este mensaje a través de Twitter: "Gilmore Girls se estrenó hoy hace 21 años presentándonos a uno de los mejores dúos de madre e hija en la historia de la televisión, bendiciéndonos con un diálogo interminable que se puede citar y haciendo que las generaciones anhelen vivir en el pintoresco pero salvajemente peculiar Stars Hollow".

Un mensaje donde el actor Jared Padalecki ha contestado pidiendo disculpas por su participación entre bromas: "Perdón por los dientes... Y la frente... (¿"cinco" -cabeza?) Me alegro de haberme convertido en esto", escribe Jared quien encarnó a Dean Forester, el primer novio de Rory.

Pero no ha sido el único mensaje pidiendo perdón que ha mandado. También escribía este tuit a un fan que recordó la serie: "Lamento profundamente haber entrado en sus casas durante 21 años para hacer que me vean y me escuchen... Espero que me perdonéis".