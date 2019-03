James Spader, a punto de firmar contrato como nuevo jefe de 'The Office'

No les queda muchos días de 'libertad' en la oficina a los trabajadores de 'The Office': un nuevo jefe está a punto de llegar. El actor James Spader, conocido por películas como 'Stargate' o series como 'Ley y Orden', es el candidato más firme a sustituir a Steve Carrell tras la marche de éste de la serie.



Spader no ha sido la úica opción barajada por los productores de la serie de la NBC. Actores como Will Ferrell, Ricky Gervais y Will Arnett han sido firmes candidatos hasta que James Spader se ha llevado el papel, según informa The Hollywood Reporter, donde señalan que el actor y sus representantes se encuentran discutiendo con la cadena NBC, para comenzar el rodaje el segundo semestre de este año.