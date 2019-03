James Gandolfini, protagonista de 'Los Soprano', muere en Italia a los 51 años

El actor, que tenía tan solo 51 años, comenzó su carrera en el teatro en Nueva York y debutó en Broadway en 1992 en un nuevo montaje de la obra 'Un tranvía llamado Deseo'.



Gandolfini saltó a la fama con su particular interpretación de Tony Soprano, el jefe de una familia ficticia de la mafia de Nueva Jersey, en la serie 'Los Soprano'.



Como Tony Soprano, Gandolfini creó a un gánster muy distinto a los vistos previamente en la televisión o las películas de Estados Unidos. Era capaz de matar a sus enemigos con sus propias manos, pero era propenso a los ataques de pánico. Tony amaba a su esposa Carmela, interpretada por Edie Falco, y era un padre cariñoso, pero tenía una serie de amoríos extramaritales.



El personaje visitaba regularmente a su terapista, interpretada por Lorraine Bracco, para trabajar en sus problemas de ansiedad y asuntos pendientes con su madre.



El programa, que le mereció a Gandolfini tres premios Emmy como mejor actor principal de una serie dramática, fue considerado por muchos críticos en su momento como el mejor drama que se había transmitido en la televisión de Estados Unidos.



El papel de Gandolfini también allanó el camino a una serie de programas populares construidos en torno a personajes imperfectos o antihéroes, desde 'Dexter' y 'Breaking Bad' a 'Mad Men' y 'Nurse Jackie'.



Desde que 'Los Soprano' terminó en su sexta temporada en junio del 2007, Gandolfini había aparecido en varios papeles en el cine, incluida la película de espionaje 'Zero Dark Thirty' y la comedia 'The Incredible Burt Wonderstone'.



Gandolifini había estado trabajando hasta ahora en la serie para HBO titulada 'Criminal Justice', de la que la cadena ha rehusado dar más detalles y solo ha confirmado que estaba en desarrollo.



"Estamos todos conmocionados y sentimos una profunda pena por la pérdida de un amado miembro de nuestra familia", ha dicho la cadena en un comunicado.



"El era un hombre especial, un gran talento, pero más importante, una persona amable y cariñosa que trató a todos, sin importar su título y posición, con igual respeto", ha agregado.



Nacido en Nueva Jersey, Gandolfini trabajó como conductor de camiones, portero y administrador de club nocturno en Nueva York antes de asistir a una clase de actuación con un amigo y quedar cautivado. "Nunca antes había estado en torno a actores", confesó a la revista Time. "Y me dije, 'esta gente está loca; esto es algo interesante", agregó.