James Franco explica por qué ya no consume porno

El actor James Franco, que protagoniza 'The Deuce' la nueva serie de David Simon en HBO, ha vuelto a hablar sin pelos en la lengua. En esta ocasión, sobre un tema candente: el porno.

'The Deuce' está ambientada en los años 70 de la ciudad de Nueva York donde se habla alto y claro acerca de la industria del porno, que tenía su base en la famosa avenida de Times Square.

"No sé si me crees o no. En mi día lo veía. Lo veía, obviamente, como investigación para esta serie. Pero no veo porno", confesaba el actor sin tapujos en la entrevista que ha concedido a US Weekly. "No tengo ninguna posición moral contra ello, pero creo que es uno de los puntos claves del capitalismo sin regular que muestra la serie", añade.

"Mi amiga Rashida Jones hizo un documental hace un par de años llamado 'Hot Girls Wanted' y creo que lo más importante que saco de él es que esas chicas jóvenes, de la industria del porno, no están protegidas. Está completamente sin regular", ha declarado James Franco.