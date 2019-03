James Corden envía un emotivo mensaje tras el atentado de Manchester

James Corden arrancó el programa de anoche con un emotivo mensaje tras conocerse el atentado ocurrido a la salida de un concierto en Manchester.

"Lo único que sabemos es que ha ocurrido una gran tragedia, con muchos heridos. Me sorprendo cada vez que oigo esta clase de noticias, no sé cómo pueden ocurrir esta clase de ataques", comentó el presentador del programa 'The Late Late Show'.

"Muchos de ustedes no habrán estado en Manchester, pero seguro que habrán oído hablar de ella. Es famosa en todo el mundo por muchas cosas maravillosas", continuó Corden mientras mencionaba algunas de las características de la ciudad.

"Pero cuando pienso en Manchester, pienso en el espíritu de la gente. Ese espíritu se hará hoy más fuerte", comunicó de forma muy sentida. "Esta noche nos iremos a la cama abrazando aún más fuerte a nuestros seres queridos", concluyó Corden.